Новый график движения поездов в Одесской области начал действовать с 17 декабря из-за решения компании-перевозчика "Укрзализныци", сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.
Несмотря на сложную ситуацию с энергоснабжением, сложившуюся в результате вражеских обстрелов, пригородное железнодорожное сообщение в регионе продолжает функционировать. В то же время, для обеспечения безопасности пассажиров и стабильности движения железнодорожники были вынуждены ввести новый график движения поездов в Одесской области.
В этой связи в определенные даты часть рейсов временно не будет выполняться.
18 и 19 декабря отменено курсирование следующих поездов:
- №6208 Одесса – Раздельная-1
- №6352/6351 Каролино-Бугаз – Одесса-Главная
18 декабря не будут курсировать:
- №6254 Одесса – Подольск
- №6274 Подольск – Помошная
18 и 19 декабря временно отменены рейсы:
- №6273 Помошная – Подольск
- №6257 из Подольска – Одесса
Для пассажиров, планировавших путешествие по этим направлениям, железнодорожники рекомендуют воспользоваться альтернативными пригородными рейсами, продолжающими курсировать по графику. В частности, доступны следующие поезда:
- №6252 Одесса-Главная – Раздельная-1 – Известнярка
- №6255 Известнярка – Раздельная-1 – Одесса
- №6272 Подольск – Помошная
- №6275 Помошная – Подольск
- №6259 Известнярка – Одесса
- №6310/6309 Одесса – Каролино-Бугаз
- №6342/6341 Каролино-Бугаз – Одесса
Железнодорожники уверяют, что прилагают максимум усилий для стабилизации движения в регионе и скорейшего возвращения всех пригородных поездов в привычный график.
В настоящее время пригородное сообщение сохранено, однако возможны задержки движения, о которых пассажиры обещают информировать оперативно через официальные каналы.
