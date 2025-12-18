Для обеспечения безопасности пассажиров и стабильности движения железнодорожники вынуждены были ввести новый график движения поездов в Одесской области.

Новый график движения поездов в Одесской области начал действовать с 17 декабря из-за решения компании-перевозчика "Укрзализныци", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

Несмотря на сложную ситуацию с энергоснабжением, сложившуюся в результате вражеских обстрелов, пригородное железнодорожное сообщение в регионе продолжает функционировать. В то же время, для обеспечения безопасности пассажиров и стабильности движения железнодорожники были вынуждены ввести новый график движения поездов в Одесской области.

В этой связи в определенные даты часть рейсов временно не будет выполняться.

18 и 19 декабря отменено курсирование следующих поездов:

№6208 Одесса – Раздельная-1

№6352/6351 Каролино-Бугаз – Одесса-Главная

18 декабря не будут курсировать:

№6254 Одесса – Подольск

№6274 Подольск – Помошная

18 и 19 декабря временно отменены рейсы:

№6273 Помошная – Подольск

№6257 из Подольска – Одесса

Для пассажиров, планировавших путешествие по этим направлениям, железнодорожники рекомендуют воспользоваться альтернативными пригородными рейсами, продолжающими курсировать по графику. В частности, доступны следующие поезда:

№6252 Одесса-Главная – Раздельная-1 – Известнярка

№6255 Известнярка – Раздельная-1 – Одесса

№6272 Подольск – Помошная

№6275 Помошная – Подольск

№6259 Известнярка – Одесса

№6310/6309 Одесса – Каролино-Бугаз

№6342/6341 Каролино-Бугаз – Одесса

Железнодорожники уверяют, что прилагают максимум усилий для стабилизации движения в регионе и скорейшего возвращения всех пригородных поездов в привычный график.

В настоящее время пригородное сообщение сохранено, однако возможны задержки движения, о которых пассажиры обещают информировать оперативно через официальные каналы.

