Особое внимание в предоставлении гуманитарной помощи для пенсионеров в Одессе уделяется людям в сельской местности.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется по нескольким важным направлениям финансовому и социальному, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте организации "Каритас Спес".

Проект Emergency Appeal (EA) "Реагирование на чрезвычайные ситуации и последствия боевых действий в Украине", реализованный при поддержке членов Caritas Internationalis, направлен на помощь наиболее уязвимым жителям украинских регионов, пострадавших от войны.

Гуманитарная помощь в Одессе предоставляется внутренне перемещенным лицам в первые 30 дней после эвакуации, людям с инвалидностью, малообеспеченным семьям, пострадавшим в результате обстрелов, семей погибших, одиноким пенсионерам, а также те, чье жилье подверглось разрушениям и стало непригодным для проживания.

Основные направления деятельности проекта

1. Денежная помощь MPCA Rapid

Многоцелевая финансовая поддержка оказывалась внутренне перемещенным лицам из зон принудительной эвакуации, людям, чьи дома пострадали от обстрелов, пострадавшим и семьям погибших. Выплаты назначались на три месяца, чтобы помочь пережить первый критический период и частично стабилизировать жизнь в новых условиях.

2. Денежная помощь для подготовки к зиме (Winterization)

Поддержка на зимовку оказывалась домохозяйствам, потерявшим источники дохода, арендаторам с низкой прибылью, проживающим в условиях бедности семьям, а также тем, кто не получал аналогичной помощи в прошлом году. Приоритет получали домохозяйства с задолженностью за коммунальные услуги и люди, не имеющие субсидий.

3. Специализированные гигиенические наборы

Команда закупщиков Caritas-Spes разработала специальные гигиенические наборы для людей в лежащем состоянии. В комплект входили все необходимые средства для обеспечения надлежащего ухода и гигиены.

Период действия проекта: 1.03.2025-28.02.2026

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на отопление в Одессе: какие деньги теперь придется отдавать.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области: что именно оказывают.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области: какую поддержку можно получить.