Государство с 2026 года будет обеспечивать переселенцев бесплатным жильем для ВПЛ в Харьковской области, однако дом будет предоставляться только в селах, пишет Politeka.net.

Речь идет в сообщении пресс-службы Верховной Рады.

Парламент поддержал поправку в проект государственного бюджета на 2026 год, предусматривающий увеличение финансирования программ для внутренне перемещенных лиц на 1,5 миллиарда гривен . Из этой суммы 500 миллионов планируют направить именно на приобретение жилья для ВПЛ в сельской местности. Первые выплаты по программе запланированы на следующий год.

Народный депутат Максим Ткаченко, член Комитета по правам человека и руководитель рабочей группы ВСК по вопросам жилья для ВПЛ, пояснил, что средства в первую очередь пойдут на компенсацию за разрушенное жилье для участников боевых действий и людей с инвалидностью, полученной в результате войны.

Он подчеркнул, что такая поддержка особенно важна для жителей городов, которые фактически стерты с карты — Бахмута, Соледара, Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска и других населенных пунктов, где возвращение домой невозможно.

По словам Ткаченко, программа ориентирована на обеспечение готовым бесплатным жильем для ВПЛ в Харьковской области , где стоимость жилья колеблется в пределах от 120 до 300 тысяч гривен . Такой подход позволит охватить больше семей и сделать использование бюджета максимально эффективным.

Эксперты отмечают, что развитие сельского формата поддержки переселенцев не только снизит давление на городскую инфраструктуру, но и будет способствовать оживлению экономической активности в селах. Это решение может не только помочь тысячам переселенцев получить собственный дом, но и стимулировать восстановление общин вне крупных городов.

