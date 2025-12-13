Гуманитарную поддержку для пенсионеров в Полтаве оказывает благотворительный фонд «Каритас Полтава», который предлагает бесплатные услуги пожилым людям, пишет Politeka.net.
Об этом идет речь на сайте организации.
При поддержке Каритас Люксембург и Каритас Австрия фонд открыл социально-реабилитационный центр, работающий для людей старше 60 лет, в том числе внутри перемещенных лиц. В специально обустроенном пространстве посетители могут бесплатно пользоваться широким набором медицинских, социальных и психологических услуг.
Медицинские и реабилитационные услуги
В центре доступен первичный медицинский мониторинг, включающий:
- измерение артериального давления;
- проверку уровня глюкозы в крови;
- оценку сатурации;
- возможность пройти кардиограмму.
Также посетителям предлагают физиотерапевтические процедуры :
магнитотерапию, УВЧ, прессотерапию и сеансы в соляной комнате.
Также специалисты центра уделяют значительное внимание поддержанию подвижности пожилых людей. Для этого организована лечебная гимнастика, которая помогает замедлить возрастные изменения и укрепить состояние здоровья.
В заведении проводятся групповые психологические тренинги и индивидуальные консультации, которые помогают преодолеть стресс, одиночество и эмоциональное истощение.
Творчество, досуг и социализация
Для бенефициаров работает ряд творческих и социальных кружков:
арттерапия (глина, рисование, роспись), читательский клуб, киноклуб, музыкальный кружок, танцы, вязание, вышивание, кулинарные занятия.
Организованный и групповой досуг, способствующий общению и формированию дружеского сообщества.
Гуманитарная поддержка
Каждый день в центре посетителям предоставляют горячие обеды, что является важной частью заботы о стариках.
Адрес и график работы
Социально реабилитационный центр работает по адресу:
г. Полтава, ул. Семена Антонца, 24. Посетить заведение можно по будням с 9:00 до 17:00.
