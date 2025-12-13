Каждый день украинцы могут получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Полтаве в виде нескольких услуг.

Гуманитарную поддержку для пенсионеров в Полтаве оказывает благотворительный фонд «Каритас Полтава», который предлагает бесплатные услуги пожилым людям, пишет Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

При поддержке Каритас Люксембург и Каритас Австрия фонд открыл социально-реабилитационный центр, работающий для людей старше 60 лет, в том числе внутри перемещенных лиц. В специально обустроенном пространстве посетители могут бесплатно пользоваться широким набором медицинских, социальных и психологических услуг.

Медицинские и реабилитационные услуги

В центре доступен первичный медицинский мониторинг, включающий:

измерение артериального давления;

проверку уровня глюкозы в крови;

оценку сатурации;

возможность пройти кардиограмму.

Также посетителям предлагают физиотерапевтические процедуры :

магнитотерапию, УВЧ, прессотерапию и сеансы в соляной комнате.

Также специалисты центра уделяют значительное внимание поддержанию подвижности пожилых людей. Для этого организована лечебная гимнастика, которая помогает замедлить возрастные изменения и укрепить состояние здоровья.

В заведении проводятся групповые психологические тренинги и индивидуальные консультации, которые помогают преодолеть стресс, одиночество и эмоциональное истощение.

Творчество, досуг и социализация

Для бенефициаров работает ряд творческих и социальных кружков:

арттерапия (глина, рисование, роспись), читательский клуб, киноклуб, музыкальный кружок, танцы, вязание, вышивание, кулинарные занятия.

Организованный и групповой досуг, способствующий общению и формированию дружеского сообщества.

Гуманитарная поддержка

Каждый день в центре посетителям предоставляют горячие обеды, что является важной частью заботы о стариках.

Адрес и график работы

Социально реабилитационный центр работает по адресу:

г. Полтава, ул. Семена Антонца, 24. Посетить заведение можно по будням с 9:00 до 17:00.

