Жителей региона призывают заблаговременно подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 14 декабря.

Вводятся графики отключения света в Одесской области на 14 декабря в связи с проведением масштабных ремонтных работ, о чем сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

По информации энергетиков, специалисты ДТЭК «Одесские электросети» сформировали подробный график плановых обесточений на 14 декабря. Кроме того, названы населенные пункты, где ограничения будут действовать в течение 11 часов.

Будут проводить профилактические работы в пределах Окнянского поселкового территориального общества. В частности, в селе Флора электроснабжение полностью отсутствует с 08:00 до 19:00 — в общей сложности 11 часов. Выключение коснется следующих адресов :

Верховыцька, Иванивська, Мырна, Молодижна, Озерна, Петра Миллера, Украинська, Флора, Шкильна, Ягорлыцька.



Также в связи с проведением технических работ с 08:00 до 19:00 электроэнергии не будет в селе Иванивка на улице:

Иванивська.

Кроме того, в этот день с 08:00 до 19:00 временное отключение запланировано в селе Волярка — по следующим адресам:

Степова, Центральна.

В населенном пункте Окны свет будут отключать 14 декабря в том же временном промежутке - с 08:00 до 19:00 на улицах:

Довженко Олександра, Курортна.

Плановые отключения также охватят села Станиславка и Соболивка, где электроснабжение будет приостановлено с 08:00 до 19:00 на улице .

Польова.

Актуальные графики отключений ДТЭК «Одесские Электросети» предлагает просматривать на официальном сайте компании в разделе «Отключения», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Жителей региона призывают заранее подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении и учесть их в своем повседневном расписании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.