Также бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется через социальный квартирный учет.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье доступно для граждан, потерявших дома из-за военных действий, сообщает Politeka.

Переселенцы могут рассчитывать на временное или постоянное проживание в населенных пунктах, где они внесены в Единую базу ВПЛ. Помещения предоставляются в соответствии с установленными социальными нормами: до 13,65 м² на одного человека или 35,22 м² на семью. Исключение составляют квартиры на временно оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий.

Безвозмездное пользование жильем действует во время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Переселенцы оплачивают только коммунальные услуги. Предпочтение отдается многодетным семьям, семьям с детьми, беременным, пенсионерам и нетрудоспособным гражданам, чьи дома повреждены или непригодны для проживания.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется через социальный квартирный учет, позволяющий пользоваться государственным или муниципальным жилищным фондом с последующей приватизацией. Постоянное проживание доступно участникам боевых действий, людям с инвалидностью, семьям погибших защитников и детям-сиротам или тем, кто лишен родительской опеки, достигшим 16 лет и имеющих статус ВПЛ.

Для регистрации переселенцы подают заявление в органы местного самоуправления или ЦНАП, добавляя копии паспорта, справку ВПЛ, свидетельства о рождении детей, документы опекуна и идентификационный код. После разбирательства орган принимает решение, а при наличии свободного жилья его передают в течение трех рабочих дней. Очередность определяет время ожидания и применяется ко всем социальным помещениям, обеспечивая переселенцев крышей над головой.

Источник: Факты

Последние новости Украины:

Подорожание продуктов в Запорожье: как супермаркеты переписали цены на важные товары

Денежная помощь в Запорожье: кто имеет право и как оформить выплаты от 2361 гривен

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: кто имеет право на получение 3000 гривен