Работа для пенсионеров в Полтавской области становится доступнее благодаря открытию вакансий в логистике, финансовом секторе и сфере доставки, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет портал work.ua.

Местные компании предлагают стабильную оплату, удобный график и обучение непосредственно на рабочем месте.

Компания Bozz Life ищет кладовщика и логиста. Работники занимаются подготовкой заказов, мотанием кабелей, упаковкой и передачей товаров на отправку. Зарплата стартует от 17000 до 22000 грн. Работодатель гарантирует еженедельные выплаты и возможность карьерного роста.

ООО "НаМоменте" предлагает вакансии кассиров в обмен валют. Основные задачи – труд с клиентами, ведение документации и обеспечение точности обмена. Оплата составляет 18000–20000 грн плюс бонусы. Работникам предоставляется официальное трудоустройство и современное комфортное пространство для работы.

Сервис доставки Glovo приглашает курьеров на разные виды транспорта – пешком, велосипеде, мото или авто. Заработок может достигать 35 000 грн. в месяц с ежедневными и еженедельными выплатами. Гибкий график позволяет самостоятельно планировать время работы, а страхование при доставке добавляет безопасности.

Таким образом, работа для пенсионеров в Полтавской области охватывает различные профессиональные сферы, сочетая стабильный доход с возможностью осваивать новые навыки и поддерживать активный образ жизни. Заинтересованные могут выбрать вакансию в соответствии со своими умениями и начать работу уже в ближайшее время.

Для получения деталей и подачи резюме рекомендуется обращаться непосредственно к контактам компаний или через их официальные сайты.

