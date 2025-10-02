Все услуги и раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области собраны в одном месте, чтобы максимально удобно удовлетворить потребности семей.

Гуманитарная помощь предоставляется в виде различных бесплатных услуг и бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области.

Подробности раскрыли на сайте организации "ЯМариуполь".

Поддержку можно получить в Кременчуге. В городе центр «ЯМариуполь» работает по адресу ул. Небесной сотни 30а. График работы – ежедневно с 8:00 до 18:00.

Все услуги собраны в одном месте для максимально удобного удовлетворения потребностей мариупольских семей.

Основные направления работы центра

Гуманитарная помощь: бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, средства гигиены и вещи первой необходимости. Особый акцент – на поддержке внутренне перемещенных лиц и пенсионеров.

Психологическая поддержка. Квалифицированные психологи помогают справиться с последствиями стресса, потерь и травм, восстановить внутреннее равновесие и силы.

Юридические консультации. Помощь в восстановлении документов, оформлении социальных выплат, подготовке заявлений для получения компенсации за разрушенное или поврежденное жилье.

Медицинская помощь. Первичные осмотры, консультации врачей, рекомендации по лечению и при необходимости выдача лекарств.

Содействие трудоустройству. Поддержка в поиске работы, возможности переквалификации, обучение новой профессии или повышение квалификации.

Детские просторы. Безопасные игровые зоны с воспитателями, где дети могут находиться под наблюдением, пока родители занимаются важными делами.

Организация досуга. Мероприятия для детей, молодежи и взрослых, которые помогают адаптироваться, знакомиться с местным сообществом и создавать новые социальные связи.

Индивидуальный подход. Каждый запрос рассматривается персонально, чтобы найти наилучшее решение даже в самых сложных ситуациях.

Центр также информирует о графике выдачи гуманитарных продуктов и всех актуальных событиях на своих официальных страницах в социальных сетях.

