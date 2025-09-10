Безкоштовне житло для ВПО Полтавській області надається у Полтаві та Пирятині, хоча умови відрізняються.

Власники приватних будинків у кількох населених пунктах надають українцям безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області, повідомляє Politeka.

На спеціалізованому порталі «Допомагай» опубліковали актуальні оголошення для переселенців.

У Полтаві, на провулку Тупий, пропонується варіант. У приватному будинку з власним садом та городом доступна простора кімната для проживання. Помешкання готові надати охайним та порядним людям, переважно жінці або подружжю. У будинку проживає літня жінка, яка здатна самостійно вести побут, хоча має певні вікові труднощі з пам’яттю. Проживання передбачає часткові зручності. Для зацікавлених у оголошенні вказаний контактний номер телефону.

У Полтаві, на вулиці Драгоманова, відкрито два місця для проживання матері з дитиною. Проживання надається безоплатно та включає харчування й засоби гігієни, комунальні послуги оплачувати не потрібно. Будинок розташований у спокійному районі, де відсутня загроза обстрілів. У помешканні створені всі необхідні умови для комфортного життя, а також облаштовано двір із дитячою зоною відпочинку, що включає гойдалку, батут та літній басейн. Для зв’язку з господарями слід надсилати повідомлення через Viber.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна знайти у Пирятині. Пропонується дачний будиночок з двома кімнатами на 3-4 людини. Всередині є пічне опалення та газовий балон. Вода свердловина, туалет на вулиці. Можна заслеятися з тваринами. До райцентру 3км, поруч знаходиться ринок, магазини, школи, лікарня.

Отже, безкоштовне житло для ВПО Полтавській області надається у Полтаві та Пирятині. Умови відрізняються, але всі варіанти спрямовані на підтримку переселенців.

