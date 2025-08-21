Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області стає справжнім рятувальним колом для багатьох категорій людей.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області буде доступною для ВПО до 29 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Як інформує Департамент соціального захисту населення Кременчука, реєстрація на грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій у Полтавській області проходить щодня з 09:30 до 17:00 у гуртожитку АТ «АвтоКрАЗ» на першому поверсі за адресою: місто Кременчук, вул. Маяковського, 9.

Програма реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у рамках проєкту Німецької неурядової організації «Спілка робочих самаритян Німеччини» ASB і розрахована на внутрішньо переміщені родини, де є особи з інвалідністю, які проживають у Кременчуцькій територіальній громаді на постійній основі.

У рамках програми ASB грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій населення у Полтавській області надаватиметься тим, хто її найбільше потребує. Відбір здійснюватиметься за критеріями вразливості та соціально-економічного стану.

До участі запрошуються родини, у яких є одна або кілька осіб з інвалідністю, і які проживають у громаді з 24 лютого 2022 року або раніше. Також важливо, щоб люди мали мінімальний дохід і не отримували підтримку від ASB або інших організацій протягом останніх трьох місяців.

Для реєстрації необхідно мати оригінали документів. Сюди входять податковий номер, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО. На інших членів родини потрібно надати свідоцтва про народження дітей, податкові номери для осіб старших за 18 років та інші документи, які підтверджують складне матеріальне становище і відповідний статус.

Подані документи не є гарантією отримання виплат, а слугують основою для відбору найбільш вразливих осіб.

