Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области становится настоящим спасательным кругом для многих категорий людей.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области будет доступна ВПЛ до 29 августа 2025 года, сообщает Politeka.

Как сообщает Департамент социальной защиты населения Кременчуга, регистрация на денежную помощь для пенсионеров и других категорий в Полтавской области проходит ежедневно с 09:30 до 17:00 в общежитии АО АвтоКрАЗ на первом этаже по адресу: город Кременчуг, ул. Маяковского, 9.

Программа реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Германии в рамках проекта Немецкой неправительственной организации «Союз рабочих самаритян Германии» ASB и рассчитана на внутренне перемещенные семьи, где есть лица с инвалидностью, проживающие в Кременчугском территориальном сообществе на постоянной основе.

В рамках программы ASB денежная помощь для пенсионеров и других категорий населения в Полтавской области будет предоставляться тем, кто в ней больше всего нуждается. Отбор будет производиться по критериям уязвимости и социально-экономического состояния.

К участию приглашаются семьи, в которых есть один или несколько лиц с инвалидностью и проживающих в общине с 24 февраля 2022 года или ранее. Также важно, чтобы люди имели минимальный доход и не получали поддержки от ASB или других организаций в течение последних трех месяцев.

Для регистрации необходимо иметь подлинники документов. Сюда входят налоговый номер, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПЛ. На других членов семьи необходимо предоставить свидетельства о рождении детей, налоговые номера для лиц старше 18 лет и другие документы, подтверждающие сложное материальное положение и соответствующий статус.

Данные документы не являются гарантией получения выплат, а служат основой для отбора наиболее уязвимых лиц.

