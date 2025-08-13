Додатково підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові торкнуться утилізації з урахуванням ПДВ.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові торкнеться мешканців одинадцяти сіл, що входять до складу Моршинської громади, повідомляє Politeka.

З осені вартість послуг з вивезення сміття у Львівській області буде збільшена, йдеться на офіційному сайті Моршинської міської ради.

Нові тарифи зачеплять такі населені пункти, як Довге, Фалиш, Станків, Лисовичі, Баня Лисовицька, Долішнє, Горішнє, Нижня та Верхня Лукавиця, а також Воля Задеревацька і Задеревач. Підприємець Колега М.І., відповідальний за управління побутовими відходами, офіційно повідомив про зміну цін через подорожчання послуг на Стрийському полігоні, де відбувається утилізація сміття.

Відповідно до рішення Стрийської міської ради, з 1 вересня ціна за утилізацію однієї тонни змішаних відходів зросте з 700 до 750,30 гривень, що призведе до перегляду вартості для мешканців громади. Після коригування економічно обґрунтована ціна становитиме 320,40 гривень за кубометр, або 32 гривні на місяць з однієї особи, виходячи з норми накопичення 1,2 кубометра на рік.

Структура нового тарифу включає матеріальні витрати (паливо, запчастини) – 67,87 грн за кубометр, оплату праці – 33,96, ЄСВ, амортизацію та інші витрати – 10,11, загальновиробничі – 10,42 грн, адміністративні – 9,49 і витрати на збут – 10,14. Вартість збирання та перевезення без податку становить 141,99, а з ПДВ – 170,33 грн.

Додатково підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові торкнуться утилізації з урахуванням ПДВ. Вартість зростає до 150,06 грн. Загалом сума за збір, транспортування і видалення сміття становитиме 320,39 гривень за кубометр.

