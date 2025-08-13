Дополнительно повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове коснутся утилизации с учетом НДС.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове коснется жителей одиннадцати сел, входящих в Моршинскую общину, сообщает Politeka.

С осени стоимость услуг по вывозу мусора во Львовской области будет увеличена, говорится на официальном сайте Моршинского городского совета.

Новые тарифы коснутся таких населенных пунктов, как Довге, Фалыш, Станков, Лисовичи, Баня Лысовицкая, Долишнее, Горишнее, Нижняя и Верхняя Луковица, а также Воля Задеревацкая и Задеревач. Предприниматель Коллега М.И., ответственный за управление бытовыми отходами, официально сообщил об изменении цен из-за подорожания услуг на Стрыйском полигоне, где происходит утилизация мусора.

Согласно решению Стрыйского городского совета, с 1 сентября цена за утилизацию одной тонны смешанных отходов вырастет с 700 до 750,30 гривен, что приведет к пересмотру стоимости жителей общины. После корректировки экономически обоснованная цена составит 320,40 гривен за кубометр, или 32 гривны в месяц с одного человека исходя из нормы накопления 1,2 кубометра в год.

Структура нового тарифа включает материальные затраты (топливо, запчасти) – 67,87 грн за кубометр, оплату труда – 33,96, ЕСВ, амортизацию и другие расходы – 10,11, общепроизводственные – 10,42 грн, административные – 9,49 и затраты на сбыт – 10,14. Стоимость сбора и перевозки без налога составляет 141,99, а по НДС – 170,33 грн.

Дополнительно повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове коснутся утилизации с учетом НДС. Стоимость растет до 150,06 грн. В общей сложности сумма за сбор, транспортировку и удаление мусора будет составлять 320,39 гривен за кубометр.

