Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Одесі запроваджена в межах програми, що надає базові ресурси переселенцям та літнім громадянам, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується центром «Гостинна Хата» та спрямована на забезпечення мінімальних потреб у продуктах харчування й гігієні для найуразливіших категорій.

Щодня заклад надає до 50 продуктових наборів. Першочергово допомогу отримують новоприбулі переселенці протягом перших трьох місяців після оформлення довідки ВПО. Інші категорії — матері-одиначки, родини з вагітними, самотні пенсіонери старші 70 років, пари того ж віку, люди з інвалідністю та багатодітні сім’ї — можуть отримувати допомогу раз на два місяці.

Переселенці з Херсону можуть забрати пакети у «Гостинній Хаті» або у херсонському центрі «Вільні Разом». Повторне отримання ресурсів у іншому закладі до закінчення двомісячного періоду не передбачено.

Для родин із дітьми надається дитяче харчування раз на місяць, а також підгузки, засоби гігієни, ліки та медичне обладнання. Центр наголошує на особистому поданні документів та дотриманні графіку відвідувань, щоб уникнути черг і забезпечити справедливий розподіл ресурсів.

Отримувачі, які мешкають у громадах Одеси та мають власні штаби, поки що не можуть забрати продуктові набори у «Гостинній Хаті», проте мають доступ до інших видів допомоги. Робота з місцевими організаціями триває для розширення охоплення.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Одесі гарантує постійний доступ до необхідних ресурсів, дозволяючи родинам і літнім людям підтримувати безпеку та базові потреби навіть у складних умовах. Волонтери радять слідкувати за оголошеннями центру, щоб вчасно отримати підтримку та скористатися усіма доступними послугами.

