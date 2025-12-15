Графік відключення газу з 16 до 19 грудня в Одеській області принесе певні незручності в побуті для місцевих жителів.

Графік відключення газу з 16 до 19 грудня в Одеській області введуть у зв’язку з ремонтними та профілактичними роботами, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті АТ "Одесагаз", графік відключення газу з 16 до 19 грудня в Одеській області торкнеться споживачів Іванівського та Ренійського управління експлуатації газових господарств.

Перш за все, незручності доведеться терпіти мешканцям села Улянівка, Березівського району. Обмеження для них діятимуть з 10:00 16.12 до о 10:00 17.12. Пуск блакитного палива відбудеться за умови присутності власників житла.

Окрім цього, у Ренійському районі роботи розпочнуться 17.12 о 9:00 і триватимуть до 19.12 до 17:00. Тут будуть виконувати реконструкцію газопроводів середнього тиску та усувати аварійні витоки.

Під тимчасові побутові незручності потраплять такі адреси: Базарна 18, 21, 21а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45; Братів Дойчіоглу 14, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 35, 37; Дмитра Карачобану 15, 28, 29, 30, 30а, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41.

Захисників України 12, 18, 19, 20, 21, 21а, 25, 27, 29, 33, 35, 39; Інзова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28; Садова 20, 22, 45, 49, 53, 55; Степова 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 27; Шкільна 43, 43а, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 59а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81.

Важливо розуміти, що графік відключення газу з 16 до 19 грудня в Одеській області дозволить спеціалістам виконати всі необхідні роботи без ризику для людей та забезпечити безпечну експлуатацію газових мереж.

