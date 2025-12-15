График отключения газа с 16 по 19 декабря в Одесской области доставит определенные неудобства в быту для местных жителей.

График отключения газа с 16 по 19 декабря в Одесской области будет введен в связи с ремонтными и профилактическими работами, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте АО "Одессагаз", график отключения газа с 16 по 19 декабря в Одесской области коснется потребителей Ивановского и Ренийского управления эксплуатации газовых хозяйств.

Прежде всего, неудобства придется испытывать жителям села Ульяновка, Березовского района. Ограничения для них будут действовать с 10:00 16:12 до 10:00 17:12. Пуск голубого топлива произойдет при наличии владельцев жилья.

Кроме того, в Ренийском районе работы начнутся 17.12 в 9:00 и продлятся до 19.12 до 17:00. Здесь будут выполнять реконструкцию газопроводов среднего давления и устранять аварийные утечки.

Во временные бытовые неудобства попадут следующие адреса: Базарная 18, 21, 21а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45; Братьев Дойчиоглу 14, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 35, 37; Дмитрия Карачобана 15, 28, 29, 30, 30а, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41.

Защитников Украины 12, 18, 19, 20, 21, 21а, 25, 27, 29, 33, 35, 39; Инзова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28; Садовая 20, 22, 45, 49, 53, 55; Степная 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 27; Школьная 43, 43а, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 59а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81.

Важно понимать, что график отключения газа с 16 по 19 декабря в Одесской области позволит специалистам выполнить все необходимые работы без риска для людей и обеспечить безопасную эксплуатацию газовых сетей.

