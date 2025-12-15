В таких условиях дефицит продуктов в Полтавской области может оставаться точечным, но ощутимым для потребителей.

Дефицит продуктов в Полтавской области в последнее время фиксируют на отдельных позициях продовольственного рынка, традиционно пользующихся стабильным спросом среди местных жителей, сообщает Politeka.

Аналитики отмечают, что ситуация остается неравномерной и зависит от конкретной категории товаров. Часть позиций демонстрирует ценовую стабильность, в то время как другие реагируют на внешние факторы.

В частности, эксперты не прогнозируют недостатка картофеля в течение зимнего периода. В то же время, ее стоимость будет формироваться под влиянием европейского рынка. В странах ЕС зафиксировали избыток урожая, что повлекло за собой рекордное снижение цен и стимулирует поставки более дешевой продукции в Украину.

Об этом заявила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко. По ее словам, импортные предложения сейчас дешевле на несколько гривен за килограмм, что создает дополнительное давление на украинских аграриев и изменяет баланс предложения.

Параллельно рынок тепличных овощей показывает другую динамику. Стоимость огурцов снова пошла вверх из-за ограниченных объемов поставок. Сочетание сезонного сокращения производства и активного спроса со стороны торговых сетей оказывает влияние на ценники в магазинах.

Похожая тенденция наблюдается и по поводу томатов. Теплические хозяйства постепенно уменьшают отгрузку, что уже несколько недель поддерживает восходящий ценовой тренд. В таких условиях дефицит продуктов в Полтавской области может оставаться точечным, но ощутимым для потребителей.

Местные эксперты советуют потребителям следить за обновлениями рынка, поскольку дальнейшая ситуация будет зависеть от объемов импорта, сезонных факторов и логистических возможностей поставщиков.

