Энергетики призывают жителей учесть время проведения работ и ознакомиться с графиками отключения света в Полтавской области на 16 декабря.

Введены графики отключения света в Полтавской области на 16 декабря, это связано с проведением ремонтных работ в разных населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

Специалисты АО «Полтаваоблэнерго» будут выполнять технические работы на электросетях, что временно повлияет на стабильность электроснабжения.

В рамках обнародованного графика отключения света в Полтавской области на 16 декабря отдельным жителям придется готовиться к длительным отключениям, которые могут занять до восьми часов.

В Лелюхивка электроэнергию будут отключать с 8 до 16:00. Свитла временно не будет по перечню улиц, определенных в графике:

23 Вересня (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27),

Вышнева (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18),

Зелена (б. 12, 20, 24, 26а, 30, 32б, 34),

переу.Ивана Богуна (б. 1, 2),

Мыру (б. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40),

Озерна (б. 1, 3),

переу.Пивденный (б. 2, 3, 4).

В то же время с 8 до 16 часов не будет электричества в селе Стари Санжары по адресам:

Жовтнева (б. 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62-а, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85),

Соборности (б. 50),

Старосанжарська (б. 128, 130),

проу.Тыхый (б. 2, 4).

Также обесточивание планируется в селе Радочыны – там работы будут продолжаться с 08:00 до 19:00 (11 часов подряд), и ограничения будут действовать только на отдельных улицах, о которых община предупредила заранее.

Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),

Молодижна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16,

17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35), Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46,

48, 50, 52),

14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52), Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),

Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),

проу.Тупыковый (б. 1, 2, 3, 4),

Червонои Калыны (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10,

12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27).

В населенном пункте Гильци возможны отключения в этот же период - с 09:00 до 15:00. Электроснабжение будет ограничено по конкретным адресам, указанным в сообщении:

Выришальна (б. 9, 13, 17, 19, 21, 25),

Квачивська (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35),

Лещенкова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18),

Солодкого (б. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34).

Кроме того, в селе Лытвыненкы свет планово будут выключать с 09:00 до 15:00. Перечень улиц, где будут проходить работы, обнародован в соответствии с графиком:

Грушева (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29),

Зариччя (б. 1, 5, 6, 12, 13, 14ПУСТ, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30),

Колгоспна (б. 1, 3, 4, 6ПУСТ, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 25),

Центр (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 26, 28, 28а, 33, 38, 70, 91, 114, 148).

Местные власти и энергетики призывают жителей учесть время проведения работ и заранее подготовиться к временным неудобствам.

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт «Полтаваоблэнерго»: Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы «Полтаваоблэнерго», где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: украинцам доступны бесплатные услуги.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: на какие выплаты можно рассчитывать в декабре 2025.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Полтавской области: каких ценников ждать в канун праздников.