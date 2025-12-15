Следует заранее позаботиться о зарядке приборов во время графика отключения света в Запорожской области на 16 декабря.

В связи с ремонтными работами, которые энергетики проведут, будут действовать графики отключения света в Запорожской области на 16 декабря, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго.

Как пояснили в компании, в этот день специалисты будут проводить техническое обслуживание сетей и оборудования. В этой связи часть жителей города временно останется без электроснабжения.

С 09:00 до 17:00 (в течение 8 часов) свет будут выключать в селе Биленьке по ряду указанных адресов:

Грушева 93, 91, 90, 90а, 88, 84, 84а, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 66, 64, 85а, 87, 85, 83, 78, 77, 73, 61

Космична 121, 123, 125, 129, 131, 133, 160, 156, 154, 150, 148, 146, 144а, 144, 142, 140, 138а, 136, 134, 134

Мыру 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58а, 54, 48а, 48, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 85, 87, 91а, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107.

Партызанська 169, 167, 165, 163, 161, 159, 155, 153, 151, 149, 147, 145, 143, 141, 139, 137, 135, 133, 13 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150.

Украинский 63, 63а, 63б, 61, 59, 59а, 57, 55, 53, 51, 49, 47, 45, 43, 41а, 42, 39, 37, 35, 26, 28а, 30, 32 42, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64а, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 73, 77, 85, 87, 89, 91, 67, 89, 89

Также в период с 9:00 до 17:00 запланированы дополнительные ремонтные работы в населенном пункте Степне, в пределах которых будут обесточены отдельные улицы:

Першотравнева 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 112, 110 97, 103, 105, 107, 109, 111, 111а, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 123а, 125, 127, 129, 131, 133, 1

Тараса Шевченко 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 55, 57, 59, 6 71, 73, 75, 75а, 75б, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 1 66, 68а, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 100.

Кроме того, еще один блок отключений в селе Розумивка продлится с 9:00 до 17:00 по адресам, обнародованным на официальном сайте энергокомпании:

Козацька 2, 4, 6, 8а, 8, 5, 10, 12, 7, 14, 9, 16а, 16, 11, 13, 18, 18а, 15, 20, 22, 17, 19, 26, 28, 2

Степова 35, 33, 31, 23, 27, 25, 13, 9, 33а, 35а, 55, 57.

Следует готовиться к ограничениям жителям населенного пункта Приморське, где обесточение будет продолжаться с 9 до 17 часов по адресу:

Зализнычна 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 75, 77, 79, 83, 85.

Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть возможные задержки в работе бытовых процессов в течение этих часов.

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запорожьеоблэнерго».

