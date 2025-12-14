Подорожание продуктов в Одесской области отразится на нескольких группах товаров ежедневного потребления, сообщает Politeka.

Экономисты отмечают, что, хотя и часть товаров в супермаркетах может предлагаться по акционным ценам, большинство позиций, особенно овощи и фрукты, будут стоить больше.

Прогнозы специалистов указывают на то, что в начале 2026 года ожидается очередной всплеск цен на базовые товары, включая овощи борщового набора и импортные фрукты, что ощутимо скажется на расходах покупателей.

Согласно оценкам экспертов, подорожание продуктов в Одесской области уже набирает обороты из-за комбинации факторов, влияющих на формирование ценников.

Во-первых, повышение затрат на энергоносители и удобрения существенно увеличивает себестоимость продукции. Во-вторых, расходы на хранение и логистику растут, что особенно критично для овощей и фруктов. В-третьих, из-за неурожая определенных культур и ограниченного предложения на рынке происходит дополнительное повышение.

Эксперты предупреждают, что подорожание продуктов в Одесской области в зимний период коснется прежде всего овощей борщового набора, включая картофель, морковь, свекла и капуста, а также большинство фруктов, в частности яблок и цитрусовых, которые преимущественно импортные.

В начале 2026 года ожидается, что стоимость овощей борщового набора может вырасти минимум на 5-7%, а на импортные фрукты – на 10% и больше.

Несмотря на наличие временных акций и скидок в магазинах, это не компенсирует общий рост. Без модернизации овощехранилищ и оптимизации цепей поставки регион будет зависимым от внешних поставок, что поддерживает тенденцию дальнейшего повышения ценников.

