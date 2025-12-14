Денежная помощь от ООН в Киевской области становится доступной для граждан, отвечающих определенным условиям, но получателям следует внимательно проверять источники, чтобы не попасть на мошеннические схемы, сообщает Politeka.

Под выплаты подпадают внутренне перемещенные лица, оформившие статус ВПЛ за последние шесть месяцев, а также украинцы, вернувшиеся из-за границы после длительного пребывания. Предпочтение отдается семьям с детьми, престарелыми или членами с инвалидностью.

Экономические критерии тоже важны: семья не должна была получать помощь от УВКБ ООН или других организаций за предыдущие три месяца, а средний доход на одного члена меньше 6,3 тысяч гривен в месяц.

Для оформления выплат необходимо предоставить паспорт, ИНН, справку о статусе ВПЛ и IBAN гривневого счета заявителя. В случае необходимости добавляют документы о ребенке, опеке или медицинских справках по инвалидности или хроническим заболеваниям.

Деньги начисляются на три месяца единовременно. Получить их можно тремя способами: на банковский счет, через Western Union или на цифровой кошелек. Для наличных через Western Union заявитель получает SMS с контрольным номером перевода (MTCN) и имеет 20 дней, чтобы забрать сумму в отделении.

Специалисты предупреждают о мошенниках, которые создают фейковые объявления, поддельные сайты и предлагают «помощь за деньги». Чтобы избежать риска, пользователям советуют проверять информацию только на официальных ресурсах, не передавать коды посторонним и не переходить по сомнительным ссылкам.

Денежная помощь ООН в Киевской области помогает семьям с определенными потребностями, если соблюдать правила безопасности при получении выплат.

Источник: epravda.com.ua.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: предложение базового овоща резко упало.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Киевской области: цены стремительно бьют рекорды.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области: что нужно сделать для получения дома.