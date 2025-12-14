Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 декабря в Харькове указывает на нестабильные условия.

Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 декабря в Харькове свидетельствует о дежурстве холодных ночей и относительно мягких дней, сообщают синоптики, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Метеофор .

Температурные колебания ожидаются от 0 до +6 °C, а осадки будут минимальными, преимущественно в виде снега или мокрого снега.

Вторник, 15 декабря, начнет неделю с +3 °C днем ​​и ночными заморозками около 0 °C. Прогноз предполагает облачность с прояснениями, без существенных осадков.

Среда, 16 числа, обещает похолодание до нуля ночью и дневную температуру +2 °C. Возможен легкий ветер, усиливающий чувство холода.

В четверг воздух днем ​​прогреется до +2 °C, а ночью столбик термометра опустится до 0. Ожидается преимущественно облачная погода с кратковременным снегом во второй половине дня.

Пятница, 18 числа, станет одним из более теплых дней недели – днем ​​+4 °C, ночью 0 °C. Солнечные лучи будут чередоваться с облаками, ветер умеренный.

Суббота, 19 числа, обрадует потеплением до +5 °C днем ​​и +3 °C ночью. Снег или мелкий дождь возможны в утренние часы.

Воскресенье, 20 числа, снова прогреет воздух до +6 °C, однако вечерние часы принесут охлаждение до +4 °C.

Понедельник, 21 декабря, завершит неделю с температурой днем ​​+5 °C и ночью +3 °C. Возможна кратковременная вьюга, поэтому водителям и пешеходам советуют соблюдать осторожность.

По данным синоптиков, прогноз погоды на неделю с 15 по 21 декабря в Харькове указывает на нестабильные условия: днем ​​будет преобладать относительное тепло, а ночи будут морозными. Жителям советуют подбирать одежду слоями, избегать скользких участков на дорогах и учитывать возможные осадки при планировке поездок.

