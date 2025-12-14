Каритас предоставляет широкий спектр гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожье, внутренне перемещенных лиц и людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, пишет Politeka.net.
Помощь доступна всем, независимо от вероисповедания, и охватывает как финансовую поддержку, так и социальные, психологические и юридические услуги.
Организация реализует программы денежной помощи, в частности, гранты на аренду жилья и многоцелевую поддержку для покрытия базовых нужд (например, 3600 грн в месяц в течение полугода). Список программ постоянно обновляется, поэтому самую точную информацию рекомендуют уточнять на официальной странице "Каритаса Запорожья" в Facebook .
Основные направления гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожской области:
Финансовая выплата.
Гранты на оплату аренды, стабилизационные многоцелевые выплаты для домохозяйств и другие виды материальной поддержки.
Социальное сопровождение.
Поддержка ВПЛ, малообеспеченных семей, людей с инвалидностью и представителей других уязвимых категорий.
Психологические и юридические сервисы.
Консультации, помогающие преодолеть последствия стресса, правовая поддержка в сложных ситуациях.
Гуманитарно.
Продуктовые наборы, гигиенические средства, одежда и другие вещи первой необходимости в зависимости от потребностей и доступных ресурсов.
Как получить гуманитарную помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье:
- Позвонить на горячую линию, указанную на страницах организации в сети Фейсбук. Звонки принимают (пн–пт, 09:30–16:00).
- Следить за обновлениями на странице Каритас в Facebook.
- Уточнить информацию в местных органах самоуправления по актуальным программам в вашем районе.
