Основные направления гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье включают ряд услуг и возможностей.

Каритас предоставляет широкий спектр гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожье, внутренне перемещенных лиц и людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, пишет Politeka.net.

Помощь доступна всем, независимо от вероисповедания, и охватывает как финансовую поддержку, так и социальные, психологические и юридические услуги.

Организация реализует программы денежной помощи, в частности, гранты на аренду жилья и многоцелевую поддержку для покрытия базовых нужд (например, 3600 грн в месяц в течение полугода). Список программ постоянно обновляется, поэтому самую точную информацию рекомендуют уточнять на официальной странице "Каритаса Запорожья" в Facebook .

Основные направления гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожской области:

Финансовая выплата.

Гранты на оплату аренды, стабилизационные многоцелевые выплаты для домохозяйств и другие виды материальной поддержки.

Социальное сопровождение.

Поддержка ВПЛ, малообеспеченных семей, людей с инвалидностью и представителей других уязвимых категорий.

Психологические и юридические сервисы.

Консультации, помогающие преодолеть последствия стресса, правовая поддержка в сложных ситуациях.

Гуманитарно.

Продуктовые наборы, гигиенические средства, одежда и другие вещи первой необходимости в зависимости от потребностей и доступных ресурсов.

Как получить гуманитарную помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье:

Позвонить на горячую линию, указанную на страницах организации в сети Фейсбук. Звонки принимают (пн–пт, 09:30–16:00).

Следить за обновлениями на странице Каритас в Facebook.

Уточнить информацию в местных органах самоуправления по актуальным программам в вашем районе.

