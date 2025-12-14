Основні напрями гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Запоріжжі включають низку послуг та можливостей.

Карітас надає широкий спектр гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі, для внутрішньо переміщених осіб та людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, пише Politeka.net.

Допомога доступна всім, незалежно від віросповідання, і охоплює як фінансову підтримку, так і соціальні, психологічні та юридичні послуги.

Організація реалізує програми грошової допомоги, зокрема гранти на оренду житла та багатоцільову підтримку для покриття базових потреб (наприклад, 3600 грн на місяць протягом пів року). Перелік програм постійно оновлюється, тому найточнішу інформацію рекомендують уточнювати на офіційній сторінці "Карітасу Запоріжжя" у Facebook.

Основні напрями гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі:

Фінансова виплати.

Гранти на оплату оренди, стабілізаційні багатоцільові виплати для домогосподарств та інші види матеріальної підтримки.

Соціальний супровід.

Підтримка ВПО, малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю та представників інших уразливих категорій.

Психологічні та юридичні послуги.

Консультації, що допомагають подолати наслідки стресу, правова підтримка у складних ситуаціях.

Гуманітарна.

Продуктові набори, гігієнічні засоби, одяг та інші речі першої необхідності — залежно від потреб та доступних ресурсів.

Як отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів та ВПО у Запоріжжі:

Зателефонувати на гарячу лінію, яка вказана на сторінках організації в мережі Фейсбук. Дзвінки приймають (пн–пт, 09:30–16:00).

Слідкувати за оновленнями на сторінці Карітас Запоріжжя у Facebook.

Уточнити інформацію у місцевих органах самоврядування щодо актуальних програм у вашому районі.

