Головним чинником цінового удару є дефіцит продукції, який спостерігається не лише у Харкові, а й у низці інших регіонів.

На тлі дефіциту популярного продукту у Харкові, його вартість продовжує зростати, українці можуть бачити цінники у 200 гривень за кілограм, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що відбувається.

Станом на грудень ситуація на ринку виглядає доволі напруженою. Найдоступніші види сала продають у межах 150–200 грн/кг, тоді як високоякісні, вибрані шматки оцінюють значно дорожче — до 600–700 грн/кг. Зокрема, популярне «генеральське» сало з м’ясними прошарками коштує понад 600 гривень, а деякі преміальні сорти у супермаркетах перевищують і позначку у 700 гривень.

Причини такого стрімкого подорожчання комплексні. Головним чинником є дефіцит продукції, який спостерігається не лише у Харкові, а у низці інших регіонів. Воєнні події спричинили значне скорочення поголів’я свиней. Частина господарств була змушена припинити діяльність, а ті, що продовжують працювати, нерідко не мають можливості утримувати тварин у сприятливих умовах.

Важливу роль відіграє і зростання собівартості виробництва. Через високі тарифи на енергоносії подорожчали комбікорми, збільшилися витрати на утримання свиней і зберігання продукції тваринництва.

Окремою проблемою залишаються ветеринарні ризики. В різних областях України періодично спалахують випадки африканської чуми свиней (АЧС). Це змушує фермерів масово вибраковувати тварин, що ще більше зменшує пропозицію на ринку.

Сукупність цих чинників призвела до суттєвого дефіциту свинарської продукції та до зростання залежності України від імпорту. За даними статистики, лише за 10 місяців цього року імпорт сала збільшився на 28,7% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Загальний імпорт свинини виріс більш ніж у 11 разів, що демонструє масштаб проблеми та гострий брак власної продукції.

Джерело: Аgronews.ua.

