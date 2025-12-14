Спеціалісти ДТЕК оголосили про додаткові графіки відключення світла в Київській області на понеділок, 15 грудня 2025 року.

У звʼязку з профілактичними роботами в електромережах Київської області 15 грудня 2025 року в регіоні діятимуть додаткові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У межах Великодимерської громади 15 грудня графіки відключення світла на час проведення профілактичних робіт в електромережах застосовуватимуть у таких населених пунктах:

з 9:30 до 15:30 – с. Богданівка (по вул. Будівельна, Освітянська, Парникова, Хмельницького, пров. Лучовий), Русанів (Київська, Молодіжна, Покровська, Спеціалістів);

(по вул. Будівельна, Освітянська, Парникова, Хмельницького, пров. Лучовий), (Київська, Молодіжна, Покровська, Спеціалістів); з 8:00 до 15:00 – с. Зоря (вул. Каштанова), Гоголів (Богуна, Бориспольця, Грінченка, Грушевського, Довженка, Замкова, Затишна, Зелена, Виговського, Калюка, Остерська, Малинова, Чорних Запорожців та ін. – повний список можна переглянути на сайті громади).

У місті Переяслав знеструмлення відбуватимуться з 8:30 до 16:30 або з 12:00 до 18:00 для будинків по вулицях Волинська, Героїв Маріуполя, Комунарська, Набережна, Тараса Федоровича, Богдана Хмальницького, пише Politeka.

Крім того, додаткові графіки відключення світла в Київській області 15 грудня торкнуться з 8:00 до 20:00 села Лісне Дмитрівської громади та з 9:30 до 15:30 – с. Красне Перше в Обухівському районі.

ДТЕК може оголосити і про інші планові знеструмлення на понеділок, тому стежте за актуальною інформацією на офіційних сторінках компанії.

