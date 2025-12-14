Грошова допомога від ООН в Київській області допомагає сім’ям з визначеними потребами.

Грошова допомога від ООН в Київській області стає доступною для громадян, які відповідають визначеним умовам, але отримувачам варто уважно перевіряти джерела, щоб не потрапити на шахрайські схеми, повідомляє Politeka.

Під виплати підпадають внутрішньо переміщені особи, що оформили статус ВПО протягом останніх шести місяців, а також українці, які повернулися з-за кордону після тривалого перебування. Перевага надається сім’ям з дітьми, людьми похилого віку або членами з інвалідністю.

Економічні критерії теж важливі: родина не повинна була отримувати допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій за попередні три місяці, а середній дохід на одного члена менший за 6,3 тисячі гривень на місяць.

Для оформлення виплат необхідно надати паспорт, ІПН, довідку про статус ВПО та IBAN гривневого рахунку заявника. У разі потреби додають документи про дитину, опіку або медичні довідки щодо інвалідності чи хронічних захворювань.

Гроші нараховуються на три місяці одноразово. Отримати їх можна трьома способами: на банківський рахунок, через Western Union або на цифровий гаманець. Для готівки через Western Union заявник отримує SMS із контрольним номером переказу (MTCN) та має 20 днів, щоб забрати суму у відділенні.

Фахівці попереджають про шахраїв, які створюють фейкові оголошення, підроблені сайти та пропонують «допомогу за гроші». Щоб уникнути ризику, користувачам радять перевіряти інформацію тільки на офіційних ресурсах, не передавати коди стороннім та не переходити за сумнівними посиланнями.

Джерело: epravda.com.ua.

