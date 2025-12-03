Впроваджено масштабні ремонтні роботи, тому було введено Графіки відключення світла в Київській області на 4 грудня, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.
Графіки відключення світла в Київській області на 4 грудня було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. Заплановані роботи з 8:00 до 20 години у селищі Іванків на вулицях:
- Поліська, 2;
- Київська, 23А, 8/ВРП;
- Кибенка, 34, 9/ФП, 33-Г/ФП;
- Івана Проскури, 7, 24, 39, 15, 18а, 47, 24, 17, 17/Ел.опален;
- Кибенка, 33-Г/ФП;
- Хоменка, 47/ФП.
Вимкнення цього дня також стануться з 8:00 до 20 години в населеному пункті Коленці вулиці: Кибенка Віктора, Миру, Річна, Сонячна, Шевченка та провулки: Будівельний, Миру, Тетерівський, Шевченка.
У четвер 4 числа, станеться капітальний ремонт у населеному пункті Блідча. Так, з 8:00 до 20:00 не буде електроенергії на вулицях: Зарічна, Кибенка, Леніна, Лісова, Лугова, Миру, Молодіжна, Шевченка, Шкільна, Юрія Артеменка.
Електроенергії не буде також цього дня з 08:30 до 14:30 у місті Переяслав за адресами: Берла Арсенія, Гоголя Миколи, Короленка Володимира, Ляскоронського Василя, Мирного Панаса, Міхновських Братів, Тетері Павла, Ярослава Мудрого.
До того ж у Переяславі вимкнення будуть з 12:00 до 18:00 на вулицях: Криворізька, Металургів, Наливайка Северина, Соборна.
Крім цього, 4 числа перерви в електропостачанні стануться з 09:30 до 15:30 в населеному пункті Гоголів. У цей час буде повністю обесточать вулиці: Вишні Остапа, Гоголя, Гоголя Миколи, Кладижинська, Котляревського, Черняховського, Чорних Запорожців, Гоголя, пров. Кладижинський, пров. Чорних Запорожців.
