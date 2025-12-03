Нова система оплати проїзду в Запоріжжі змінює звичний підхід до розрахунку за поїздки, роблячи пересування громадським транспортом зручнішим та швидшим, повідомляє Politeka.

Відтепер пасажири можуть використовувати цифрову картку «Січ Загальна», оформлену через застосунок EasyPay. Вона підходить для всіх видів міського транспорту: автобусів, тролейбусів і трамваїв, забезпечуючи єдиний спосіб оплати на будь-якому маршруті. Вартість картки становить 60 гривень, а її оформлення займає лише кілька хвилин.

Щоб отримати носій, користувач обирає своє місто у EasyPay, переходить у розділ «Транспорт», вибирає категорію «Загальна» та підтверджує покупку. Картка одразу з’являється у профілі і готова до використання.

Оплату здійснюють скануванням QR-коду у салоні або через вбудований сканер у додатку. Після підтвердження операції квиток активується на 75 хвилин, що дозволяє робити пересадки без додаткових витрат.

Крім цифрової версії, фізичний носій можна оцифрувати, додавши його у застосунок. Це дозволяє оплачувати поїздки смартфоном без пластикової картки. Поповнення доступне без комісії через EasyPay, на сайті або в понад 100 терміналах по місту.

Нова система оплати проїзду в Запоріжжі сприяє підвищенню комфорту, скорочує використання готівки та забезпечує безпечніший процес посадки. Вона допомагає оптимізувати роботу громадського транспорту, прискорює обслуговування пасажирів та робить пересування більш прогнозованим.

Крім того, у Запорізькій області водіям повідомили про тимчасові обмеження руху на відрізку автодороги Н-08 поблизу села Лукашеве. Це важливо враховувати при плануванні поїздок у громадському транспорті та особистому автомобілі.

Фахівці радять мешканцям міста заздалегідь завантажити застосунок EasyPay, оформити картку та ознайомитися з інструкцією використання, щоб уникнути труднощів під час перших поїздок. Нововведення обіцяє зробити пересування по Запоріжжю сучасним і зручним для всіх категорій пасажирів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: які базові товари злетіли у вартості.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі: коли запрацюють батареї у будинках.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як зміняться ціни на базовий товар.