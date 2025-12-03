Попри характерне для осені здешевлення, експерти прогнозують можливе підвищення цін у зимові місяці через дефіцит продуктів у Кривому Розі.

У Кривому Розі зафіксовано дефіцит одного з найпопулярніших продуктів, який активно використовують у щоденному приготуванні страв, повідомляє Politeka.net.

Місцева нестача безпосередньо пов'язана із загальною ситуацією на українському ринку, який у 2025 році демонструє різку нестабільність та непередбачувані цінові коливання.

Аналітики пояснюють, що на ринок капусти одночасно впливає низка чинників. Першочерговою причиною стали несприятливі погодні умови, які значно зменшили врожай. Крім того, аграрії свідомо скоротили площі під посіви через невигідні закупівельні ціни минулого року, що зробило вирощування менш рентабельним і призвело до зменшення обсягів продукції.

Не менш гострою залишається проблема недостатньої кількості сучасних овочесховищ, які могли б забезпечити довготривале, якісне зберігання врожаю. Саме через це, попри характерне для осені здешевлення, експерти прогнозують можливе підвищення цін у зимові місяці.

Фахівець Микола Соботович зазначає, що цього року значна частина вирощеної капусти не відповідає стандартам, необхідним для тривалого зберігання. Це призводить до того, що в сховища закладають значно менший обсяг продукції, яка може зберігати товарний вигляд до завершення зими або до початку весни.

У Кривому Розі цей дефіцит продуктів уже дається взнаки. У деяких громадах міста помітні труднощі з доступністю продукту, що створює ризики подальшого зростання вартості.

Експерти зауважують, що така ситуація не є новою для ринку, адже він має чітко виражений циклічний характер: періоди високих цін стимулюють розширення виробництва, після чого настає різке здешевлення. Низька вартість, у свою чергу, змушує фермерів зменшувати посіви, що через певний час знову провокує дефіцит і зростання цін. Подібні коливання створюють значні труднощі як для виробників, так і для споживачів.

Джерело: AgroWeek.

