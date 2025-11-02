Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надається завдяки спільній роботі благодійних організацій «Карітас» та «Карітас Норвегія», інформує Politeka.

Програма охоплює різні напрямки підтримки літніх мешканців міста. Зокрема, передбачені ваучери на купівлю гігієнічних засобів у торговій мережі «АТБ». Допомога призначена особам з інвалідністю першої та другої груп, родинам із дітьми, що мають особливі потреби, а також людям, які потребують постійного догляду.

Для участі у проєкті необхідно мати документ, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи, або довести проживання в Кривому Розі у випадку пошкодження житла під час обстрілів, надавши відповідний акт чи довідку. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 0 800 336 734 — дзвінки приймають у будні дні з 10:00 до 16:00.

Окрім матеріальної допомоги, у місті працює кризовий центр «Рідна хата» при парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ. Там надають консультації кейс-менеджера, допомагають скласти індивідуальний план дій і за потреби скеровують до соціальних служб, які надають додаткову підтримку.

У межах ініціативи доступна також юридична допомога — спеціалісти допомагають оформлювати заяви, позови, скарги та інші документи для подання до державних органів або судів. Психологи центру працюють над зменшенням рівня стресу, стабілізацією емоційного стану та покращенням внутрішнього самопочуття.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює фінансову, психологічну й правову підтримку, сприяючи збереженню стабільності, комфорту та безпеки для людей похилого віку навіть у складних обставинах.

