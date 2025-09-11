Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі також надається через соціальний облік житлового фонду.

Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі надається українцям, які втратили житло через війну, повідомляє Politeka.

Переселенці можуть отримати тимчасове або постійне розміщення у громадах, де вони зареєстровані в Єдиній базі даних ВПО. Житлові приміщення виділяються відповідно до встановлених норм: до 13,65 м² на одну особу та до 35,22 м² на сім’ю. Приміщення на окупованих територіях або у зоні бойових дій не надаються.

Безоплатне проживання поширюється на період дії воєнного стану та ще пів року після його завершення, при цьому мешканці сплачують лише комунальні послуги. Пріоритет віддається багатодітним сім’ям, сім’ям з дітьми, вагітним, людям похилого віку та особам з інвалідністю, чиї будинки пошкоджені або непридатні для життя.

Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі також надається через соціальний облік житлового фонду, що дозволяє користуватися державними або громадськими квартирами з можливістю подальшої приватизації. На безстрокове проживання можуть розраховувати учасники бойових дій, родини загиблих, діти-сироти та громадяни з інвалідністю через війну.

Для оформлення переселенці подають заяву до місцевої влади або ЦНАП із паспортом, довідкою ВПО, свідоцтвами про дітей, документами опікунів і кодом платника податків. Після перевірки орган приймає рішення, а вільне приміщення передається протягом трьох робочих днів, забезпечуючи дах над головою для нужденних.

До слова, у Кривому Розі також повідомляли про можливість отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів. Усе завдяки ініцативі організпції Карітас.

