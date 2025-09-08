Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі забезпечує не лише базові потреби, а й емоційну стабільність.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надається через діяльність благодійного фонду «Карітас», повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується завдяки «Карітас Кривий Ріг», який функціонує при Парафії Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви в місті, та передбачає соціальну програму «Домашня опіка».

Цей напрям є частиною більшого проєкту «Комплексна підтримка евакуйованих, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях», мета якого — забезпечення допомоги тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Під опіку потрапляють літні люди, особи з інвалідністю, тяжкохворі та ті, хто втратив близьких і залишився без підтримки. У таких ситуаціях важливу роль відіграє не лише фізичне забезпечення потреб, а й тепле людське ставлення, яке формує відчуття безпеки та уваги.

Соціальні працівники, залучені до проєкту, допомагають підопічним у щоденних справах, зокрема веденні домашнього господарства, організації побуту, нагадуванні про ліки та супроводі під час медичних візитів. Водночас фахівці виконують роль співрозмовників, підтримують морально, дарують увагу та теплоту, що особливо важливо для психологічного стану.

Для багатьох підопічних таке спілкування стає найбільшою цінністю, оскільки сприяє покращенню емоційного стану та позитивно впливає на здоров’я. Завдяки цьому гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі забезпечує не лише базові потреби, а й емоційну стабільність, підтримку гідного життя та відчуття захищеності.

