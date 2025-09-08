Гуманитарная помощь пенсионерам в Кривом Роге обеспечивает не только базовые потребности, но и эмоциональную стабильность.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге оказывается через деятельность благотворительного фонда "Каритас", сообщает Politeka.

Инициатива реализуется благодаря «Каритас Кривой Рог» , функционирующему при Приходе Святого Николая Чудотворца Украинской греко-католической церкви в городе, и предусматривает социальную программу «Домашняя опека».

Это направление является частью большего проекта «Комплексная поддержка эвакуированных, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны общин в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях», цель которого – обеспечение помощи тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Под опеку попадают пожилые люди, лица с инвалидностью, тяжелобольные и потерявшие близких и оставшиеся без поддержки. В таких ситуациях важную роль играет не только физическое обеспечение потребностей, но и теплое отношение человека, которое формирует чувство безопасности и внимания.

Социальные работники, вовлеченные в проект, помогают подопечным по ежедневным делам, в частности, ведению домашнего хозяйства, организации быта, напоминанию о лекарствах и сопровождении во время медицинских визитов. В то же время, специалисты выполняют роль собеседников, поддерживают морально, дарят внимание и теплоту, что особенно важно для психологического состояния.

Для многих подопечных такое общение становится наибольшей ценностью, поскольку способствует улучшению эмоционального состояния и оказывает положительное влияние на здоровье. Благодаря этому гуманитарная помощь пенсионерам в Кривом Роге обеспечивает не только базовые потребности, но и эмоциональную стабильность, поддержку достойной жизни и ощущение защищенности.

