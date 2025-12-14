Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області охоплює одразу кілька важливих ініціатив, що можуть суттєво підтримати людей старшого віку.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області включає одразу кілька напрямів, повідомляє Politeka.

Першою залишається тема субсидій. Якщо документи були подані до 30 листопада включно, то субсидію призначають з 1 листопада. Якщо подача відбулася вже у грудні, то нарахування стартує з першого числа того місяця, коли була оформлена заява.

Тим, хто вже користується субсидією, нічого подавати повторно не потрібно. Юрист Михайло Вулах підкреслює, що інша грошова допомога для пенсіонерів у Київській області не впливає на її розмір.

Другим важливим напрямом стали пенсійні доплати. У грудні люди, яким виповнюється 70 років, отримують 300 гривень. Ті, кому виповнюється 75 - отримають 456, а особи, яким цього місяця виповниться 80 - матимуть доплату 570.

Окрім цього, є можливість отримати 1 000 гривень у межах програми Зимової підтримки. Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року, і це стосується всіх українців, включно з літніми людьми.

Замовити цю грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області можна через сервіс Дія або через Укрпошту. Люди, які отримують пенсію на Укрпошті, отримують виплату автоматично на той же рахунок.

Також діє програма, спрямована на самотніх літніх людей, які потребують додаткового догляду. Підтримку у розмірі 6 500 можна оформити також через Дію або Пенсійний фонд. Кошти необхідно використати протягом 180 днів з моменту їх надходження.

Тож у грудні 2025 року старші люди мають різноманітні можливості, що підсилять їх бюджет взимку.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати.