Графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Черкаській області дыятимуть в частині регіону через планові роботи.

Діятимуть графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Черкаській області, запроваджені у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Черкаській області.

Так, Шполянська філія ПАТ «Черкасиобленерго» попереджає про відключення електроенергії в громаді.

Обмеження електропостачання 15.12.2025 заплановані з 08:00 до 17:00 через ремонт повітряної лінії в населеному пункті Іскрине. Відключення торкнуться окремих адрес:

Молодіжна, Дружби.

В понеділок, у зв'язку з ремонтними роботами буде відключення електроенергії села Михайлівка з 9.00 до 15.00 годин на вул. Оришечка з 1 по 69 номер.

Також можливі перебої зі світлом 16.12.2025 у населеному пункті Сигнаївка — з 08:00 до 17:00. Знеструмлення триватимуть за визначеними адресами:

Шевченка, Івана Гончара, Олекси Влизька.

Того ж дня обмеження впроваджуються з 6 до 17 години в населеному пункті Топильна. Повнястю знеструмлять вулицю Кобзаря.

17.12.2025 у селі Іскрине електропостачання також буде припинене з 8:00 до 17:00 у зв’язку з роботами на лініях електропередачі. Відключення стосуватимуться вулиці:

Соборна.

Крім того, 18.12.2025 у місті Шпола світло буде відсутнє в тому ж часовому проміжку — з 6:00 до 17:00 — за окремими адресами через ремонтні роботи:

вул. Дніпровська, Благовісна, Калигірська, пров. Калигірський, Калинова, Колективна, пров. Колективний, М. Садовського, Зоряна / магазини «Уют», «Ягідка», «Мило», «Декор», ТОВ «Шполанасінтрав», автомийка.

Вже 19.12.2025 з 8:00 до 17:00 знову вимкнуть електрику у місті Шпола за адресами:

вул. Благовісна, 400-річчя Шполи, Мар’янівська, Рильського, Колективна, Короленка, Благовісна.

