Мешканці Чернігова отримали інформацію про графік відключення води на тиждень з 15 по 21 грудня, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення води на тиждень з 15 по 21 грудня у Чернігові охопить низку вулиць, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі КП "Чернігівводоканал", графік відключення води на тиждень з 15 по 21 грудня у Чернігові буде діяти через планові промивки та аварійно-ремонтні роботи на водопроводах різного діаметру.

Так, 15.12, у зв’язку з промивкою водопроводу по вулиці Всіхсвятська,18А з 09:00 до 15:00 можливе зниження тиску та поява осаду.

Це торкнеться багатоповерхових житлових будинків на Всіхсвятська, 18А та 18Б, а також юридичних споживачів за адресою Захисників України, 11В.

Водночас, у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі Ду=400мм по вулиці Волонтерів 15.12 з 09:00 до 20:00 16.12 буде припинено водопостачання до приватних житлових будинків.

Незручності стосуватимуться таких адрес: Волонтерів від №1 до №27 та від №2 до №14, І.Алексєєва від №1 до №27 та від №2 до №40, а також Гонча, №101, 114, 116 та 118.

Також у цей день, 15.12, у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі Ду=100мм по вулиці О.Довженка, 96, з 09:00 до 15:00 буде припинено водопостачання до багатоповерхових житлових будинків на О.Довженка, 94, 96, 98, а також до юридичних споживачів на тих самих адресах.

Окрім цього, у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі Ду=400мм по проспекту Перемоги, 64, відбулися зміни часу перекриття водопостачання. З 12.12 з 15:00 до 15.12 09:00 постачання не буде у приватних житлових будинках по Вербицьких, №2, 3, 3А, 5, а також у юридичних споживачів по проспекту Перемоги, №74 та 76.

Можливе зниження тиску та поява осаду також стосуватиметься проспекту Перемоги, вулиць Реміснича, Івана Мазепи, Олександра Мацієвського, Музична, Олександра Довженка, а також селища ТЕЦ.

Тож жителям варто враховувати графік відключення води на тиждень з 15 по 21 грудня у Чернігові при плануванні свого побуту.

