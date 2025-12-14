Жители Чернигова получили информацию о графике отключения воды на неделю с 15 по 21 декабря, так что рассказываем детали.

График отключения воды в неделю с 15 по 21 декабря в Чернигове охватит ряд улиц.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале КП "Черниговводоканал", график отключения воды на неделю с 15 по 21 декабря в Чернигове будет действовать из-за плановых промывок и аварийно-ремонтных работ на водопроводах разного диаметра.

Так, 15.12 в связи с промывкой водопровода по улице Всехсвятская, 18А с 09:00 до 15:00 возможно снижение давления и появление осадка.

Это коснется многоэтажных жилых домов на Всехсвятске, 18А и 18Б, а также юридических потребителей по адресу Защитников Украины, 11В.

В то же время, в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводе Ду=400мм по улице Волонтеров 15.12 с 09:00 до 20:00 16.12 будет прекращено водоснабжение в частные жилые дома.

Неудобства будут касаться таких адресов: Волонтеров от №1 до №27 и от №2 до №14, И.Алексеева от №1 до №27 и от №2 до №40, а также Гончая, №101, 114, 116 и 118.

Также в этот день, 15.12, в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводе Ду=100мм по улице О.Довженко, 96, с 09:00 до 15:00 будет прекращено водоснабжение в многоэтажных жилых домах на А.Довженко, 98, 96, 96,

Кроме того, в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводе Ду=400мм по проспекту Победы, 64, произошли изменения времени перекрытия водоснабжения. С 12.12 с 15:00 до 15.12 09:00 снабжение не будет в частных жилых домах по Вербицким, №2, 3, 3А, 5, а также у юридических потребителей по проспекту Победы, №74 и 76.

Возможное снижение давления и появление осадка также будут касаться проспекта Победы, улиц Ремесленной, Ивана Мазепы, Александра Мациевского, Музыкальная, Александра Довженко, а также поселка ТЭЦ.

Так что жителям следует учитывать график отключения воды на неделю с 15 по 21 декабря в Чернигове при планировании своего быта.

