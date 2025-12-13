Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области отразилось на семейных бюджетах местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснулось сразу нескольких направлений в 2025 году, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Южноукраинске Николаевской области касается централизованного отопления, холодной и горячей воды и канализационных стоков.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области произошло на основе расчетов, учитывающих рост стоимости энергоресурсов, транспортировку и содержание инфраструктуры.

Для централизованного отопления от атомной электростанции расценка выросла на 19,57 грн. или на 12,3% по сравнению с предыдущим и составляет 167,73 грн. за 1 Гкал без НДС.

Для услуг КП ТИКХ по поставкам тепловой энергии и горячей воды для потребителей с октября 2025 по сентябрь 2026 стоимость отопления составляет 714,00 грн за 1 Гкал с НДС.

При этом мораторий на повышение цен для населения действует, поэтому люди будут платить 412,78 за 1 Гкал, как было установлено в начале 2022 года.

Государство должно возмещать разницу, однако по состоянию на данный момент это не произошло, а долг перед КП ТИКХ достиг 98 миллионов гривен.

Также были утверждены новые расценки на водоснабжение и водоотвод. Для всех потребителей, пользующихся ресурсами КП «Теплоснабжение и водо-канализационное хозяйство», стоимость воды составляет 43,08 грн/м2 с НДС, а водоотвод 57,60 грн/м3 с НДС.

Итак, жителям города пришлось привыкать к большим цифрам в счетах.

