Получатели денежной помощи в Николаевской области для пенсионеров и других категорий должны самостоятельно провести ремонтные работы.

Продолжается реализация масштабной инициативы, благодаря которой можно получить денежную помощь в Николаевской области для пенсионеров и других категорий, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил благотворительный фонд "Каритас".

В рамках этого проекта жильцы, чьи дома получили повреждения в результате военных действий, имеют возможность получить финансовый грант, который предусмотрен для проведения самостоятельного ремонта жилья – дома или квартиры.

Организаторы объясняют, что главной целью этой программы является поддержка людей, которые продолжают жить в своих домах, несмотря на повреждения, и стремятся восстановить безопасные и достойные условия проживания. В то же время отмечается, что полностью разрушенные здания, утратившие пригодность для использования, участия в программе не принимают, ведь такой формат предусмотрен исключительно для жилья, где можно провести восстановительные работы своими силами.

В рамках гранта разрешено осуществить ремонтные мероприятия, включающие замену поврежденных окон, дверей, кровельного покрытия и другие работы, позволяющие сделать жилье более защищенным и удобным.

География действия денежной помощи в Николаевской области для пенсионеров и других категорий включает несколько общин, среди которых Николаевская, Галицыновская, Шевченковская и Первомайская поселковая община. Именно жители этих населенных пунктов могут подать заявку на участие и претендовать на получение финансовой помощи.

Для того чтобы принять участие в проекте, заявители должны предоставить ряд необходимых документов. В обязательный пакет входят:

Паспорта или ID-карты всех членов домохозяйства.

Идентификационные коды.

IBAN-счет представителя домохозяйства.

Документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимых групп населения.

Акт, удостоверяющий факт повреждения жилья.

Правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности на жилье.

При этом организаторы особо подчеркивают: предоставление анкеты еще не является гарантией получения помощи. Все заявки сперва проходят тщательную проверку специалистами, после чего сотрудники «Каритас» связываются с заявителями для уточнения деталей и продолжения сотрудничества.

Также в рамках проекта определены определенные обязательства для участников. Получатели денежной помощи в Николаевской области для пенсионеров и других категорий должны самостоятельно осуществить ремонтные работы в своих домах или квартирах, а после завершения восстановления предоставить подтверждение целевого использования средств. Это могут быть чеки из магазинов, накладные на строительные материалы, фотографии выполненных работ или другие документы, подтверждающие реальность ремонта.

