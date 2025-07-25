Новый график движения поездов из Николаева вводит компания "Укрзализныця" на популярном маршруте в связи с повышенным спросом на поездки летом, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в Телеграмм-канале "Укрзализныци".
С августа 2025 года "Укрзализныця" запускает регулярное железнодорожное сообщение между югом и западом Украины. Теперь пассажиры смогут удобно добраться до Ивано-Франковска составом № 209/210. Он будет курсировать с 1 августа через день, согласно четности дат.
Новый график движения поездов из Николаева выглядит следующим образом:
- Отправка будет проходить по нечетным числам в 15:54. В Ивано-Франковск электропоезд прибудет на следующий день в 12:32.
- В обратном направлении, из Ивано-Франковска, отправка будет по четным числам в 13:05, а прибытие в Николаев - в 09:24 на следующий день.
Этот новый график движения поездов из Николаева и маршрут соединит важные областные центры и промежуточные города, включая Новый Буг, Долинскую, станцию имени Тараса Шевченко, Корсунь, Белую Церковь, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие.
В составе экспресса будут купейные и плацкартные вагоны, что позволит выбрать комфортный вариант путешествий в соответствии с бюджетом.
Для жителей Херсона также открывается новая возможность удобно путешествовать к западу страны. Они могут воспользоваться поездом №209/210, добравшись до Николаева электропоездов из Херсона, которые курсируют в соответствующие дни: №319/320, №101/102 и №109/110.
Вернуться назад в Херсон можно теми же маршрутами в обратном направлении — электропоездами № 110/109 и № 320/319, курсирующими в те же дни. Купить билеты можно за 10 дней до даты отправления.
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