Триває реалізація масштабної ініціативи, завдяки якый можна отримати грошова допомога у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій, пише Politeka.net.
Про це повідомив благодійний фонд "Карітас".
У рамках цього проєкту мешканці, чиї оселі зазнали пошкоджень унаслідок воєнних дій, мають можливість отримати фінансовий грант, який передбачений для проведення самостійного ремонту житла – будинку або квартири.
Організатори пояснюють, що головною метою цієї програми є підтримка людей, які продовжують жити у своїх домівках, попри пошкодження, і прагнуть відновити безпечні та гідні умови проживання. Водночас наголошується, що повністю зруйновані будівлі, які втратили придатність для використання, участі у програмі не беруть, адже такий формат допомоги передбачений виключно для житла, де можливо провести відновлювальні роботи власними силами.
У рамках гранту дозволено здійснити ремонтні заходи, що включають заміну пошкоджених вікон, дверей, дахового покриття та інші роботи, які дадуть змогу зробити житло більш захищеним і зручним.
Географія дії грошової допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій охоплює кілька громад, серед яких Миколаївська, Галицинівська, Шевченківська та Первомайська селищна громади. Саме мешканці цих населених пунктів мають змогу подати заявку на участь і претендувати на отримання фінансової допомоги.
Для того щоб взяти участь у проєкті, заявники повинні надати низку необхідних документів. До обов’язкового пакета входять:
- Паспорти або ID-картки усіх членів домогосподарства.
- Ідентифікаційні коди.
- IBAN-рахунок представника домогосподарства.
- Документи, що підтверджують належність до категорії вразливих груп населення.
- Акт, який засвідчує факт пошкодження житла.
- Правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на житло.
При цьому організатори особливо наголошують: подання анкети ще не є гарантією отримання допомоги. Усі заявки спершу проходять ретельну перевірку спеціалістами, після чого працівники «Карітас» зв’язуються із заявниками для уточнення деталей і продовження співпраці.
Також у межах проєкту визначено певні зобов’язання для учасників. Отримувачі грошової допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій мають самостійно здійснити ремонтні роботи у своїх будинках чи квартирах, а після завершення відновлення надати підтвердження цільового використання коштів. Це можуть бути чеки з магазинів, накладні на будівельні матеріали, фотографії виконаних робіт чи інші документи, що підтверджують реальність здійсненого ремонту.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: українцям доступні виплати до 11 тисяч гривень.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області: де можна отримати різні види продовольчої допомоги.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: українцям готові надати нову підтримку.