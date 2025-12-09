Отримувачі грошової допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій мають самостійно здійснити ремонтні роботи.

Триває реалізація масштабної ініціативи, завдяки якый можна отримати грошова допомога у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій, пише Politeka.net.

Про це повідомив благодійний фонд "Карітас".

У рамках цього проєкту мешканці, чиї оселі зазнали пошкоджень унаслідок воєнних дій, мають можливість отримати фінансовий грант, який передбачений для проведення самостійного ремонту житла – будинку або квартири.

Організатори пояснюють, що головною метою цієї програми є підтримка людей, які продовжують жити у своїх домівках, попри пошкодження, і прагнуть відновити безпечні та гідні умови проживання. Водночас наголошується, що повністю зруйновані будівлі, які втратили придатність для використання, участі у програмі не беруть, адже такий формат допомоги передбачений виключно для житла, де можливо провести відновлювальні роботи власними силами.

У рамках гранту дозволено здійснити ремонтні заходи, що включають заміну пошкоджених вікон, дверей, дахового покриття та інші роботи, які дадуть змогу зробити житло більш захищеним і зручним.

Географія дії грошової допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій охоплює кілька громад, серед яких Миколаївська, Галицинівська, Шевченківська та Первомайська селищна громади. Саме мешканці цих населених пунктів мають змогу подати заявку на участь і претендувати на отримання фінансової допомоги.

Для того щоб взяти участь у проєкті, заявники повинні надати низку необхідних документів. До обов’язкового пакета входять:

Паспорти або ID-картки усіх членів домогосподарства.

Ідентифікаційні коди.

IBAN-рахунок представника домогосподарства.

Документи, що підтверджують належність до категорії вразливих груп населення.

Акт, який засвідчує факт пошкодження житла.

Правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на житло.

При цьому організатори особливо наголошують: подання анкети ще не є гарантією отримання допомоги. Усі заявки спершу проходять ретельну перевірку спеціалістами, після чого працівники «Карітас» зв’язуються із заявниками для уточнення деталей і продовження співпраці.

Також у межах проєкту визначено певні зобов’язання для учасників. Отримувачі грошової допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій мають самостійно здійснити ремонтні роботи у своїх будинках чи квартирах, а після завершення відновлення надати підтвердження цільового використання коштів. Це можуть бути чеки з магазинів, накладні на будівельні матеріали, фотографії виконаних робіт чи інші документи, що підтверджують реальність здійсненого ремонту.

