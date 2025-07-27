Розповсюдженням безкоштовних продуктів для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області займається благодійний фонд.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області можна отримати завдяки гуманітарній допомозі благодійного фонду "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Мобільні групи здійснюють регулярні виїзди, щоб надати допомогу тим, хто її потребує. На виїздах працівники надають ті ж послуги, що і в містах – видача гуманітарної допомоги (Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області та гігієнічні набори, реєстрація на грошову допомогу) та послуги юриста, психолога, кризового менеджера та кейс-менеджера. Особливо така допомога цінна для громад, які проживають у прифронтовій зоні.

Напрями роботи та підтримки населення:

У межах гуманітарної діяльності Карітас України надає різні види продовольчої допомоги для внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих:

Організація гарячого харчування: у центрах колективного перебування для ВПО функціонують благодійні кухні та їдальні, де готуються щоденні гарячі обіди для нужденних.

Розповсюдження безкоштовних продуктів для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: надаються індивідуальні та сімейні набори з базовими харчовими продуктами.

Забезпечення дитячим харчуванням: враховуються особливі потреби дітей, які потребують спеціальних продуктів для повноцінного розвитку.

Вода, санітарія та гігієна

Карітас реалізовує комплексну програму відновлення доступу до води та підтримки гігієнічних умов, що включає:

Доставка питної води: надається бутильована вода та забезпечується доставка водовозами у райони, що постраждали.

Створення або відновлення точок доступу до води в місцях компактного проживання ВПО.

Фінансова підтримка для забезпечення особистих гігієнічних потреб.

Роздача гігієнічних наборів: як базових, так і спеціалізованих — для дітей та людей з інвалідністю.

Про дати роздачі продутових наборів організація повідомляє додатково на своїх сторінках в соціальних мережах.

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