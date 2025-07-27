Распространением бесплатных продуктов для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области занимается благотворительным фондом.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области можно получить благодаря гуманитарной помощи благотворительного фонда "Каритас", сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Мобильные группы осуществляют регулярные выезды, чтобы оказать помощь нуждающимся. На выездах работники предоставляют те же услуги, что и в городах – выдача гуманитарной помощи (бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области и гигиенические наборы, регистрация на денежную выплату) и услуги юриста, психолога, менеджера по кризису и кейс-менеджера. Особенно такая помощь ценна для общин, проживающих в прифронтовой зоне.

Направления работы и поддержки населения:

В рамках гуманитарной деятельности Каритас Украины предоставляет разные виды продовольственной поддержки для внутренне перемещенных лиц и других пострадавших:

Организация горячего питания: в центрах коллективного пребывания для ВПЛ функционируют благотворительные кухни и столовые, где готовятся ежедневные обеды для нуждающихся.

Распространение бесплатных продуктов для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: предоставляются индивидуальные и семейные наборы с базовыми пищевыми продуктами.

Обеспечение детским питанием: учитываются особые потребности детей, нуждающихся в специальной еде для полноценного развития.

Вода, санитария и гигиена

Каритас реализует комплексную программу восстановления доступа к воде и поддержания гигиенических условий, включающей:

Доставка питьевой воды: предоставляется бутилированная вода и обеспечивается доставка водовозами в пострадавшие районы.

Создание или восстановление точек доступа к воде в местах компактного обитания ВПЛ.

Финансовая поддержка по обеспечению личных гигиенических потребностей.

Раздача гигиенических наборов: как базовых, так и специализированных для детей и людей с инвалидностью.

О датах раздачи продутовых наборов организация сообщает дополнительно на своих страницах в социальных сетях.

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