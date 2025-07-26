Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби УВКБ ООН.
Триває реєстрація на отримання одноразової грошової допомоги для пенсіонерів в Миколаївській області. Загальна сума виплат складає 10 800 гривень на одну особу — по 3600 гривень щомісяця протягом трьох місяців.
Через обмежене фінансування, допомога надається лише найбільш вразливим категоріям населення та не у всіх населених пунктах одночасно.
Хто може претендувати на допомогу в Миколаївській області
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Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали в межах України впродовж останніх шести місяців і мають чинну довідку ВПО;
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Громадяни, які повернулися з-за кордону після вимушеної евакуації у зв’язку з війною та можу.
Вимоги до кандидатів
Не повинні отримувати аналогічну фінансову допомогу від УВКБ ООН або інших організацій протягом останніх трьох місяців;
Середньомісячний дохід не повинен перевищувати 5400 гривень на одного члена родини.
Які документи потрібні
Кожен заявник повинен надати оригінали документів на всіх членів родини:
- Ідентифікаційний код (ІПН);
- Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
- Довідка ВПО (за наявності);
- Банківська картка заявника (не підходять картки «єДопомога»);
- Свідоцтва про народження дітей (за наявності);
- Документи, що підтверджують опікунство або піклування (якщо актуально);
- Посвідчення про інвалідність або медична довідка (за потреби).
УВКБ ООН звертається до всіх потенційних учасників із проханням уважно ознайомитися з умовами та заздалегідь підготувати документи, щоб уникнути затримок і непорозумінь під час реєстрації.
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