Триває реєстрація на отримання одноразової грошової допомоги для пенсіонерів в Миколаївській області.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби УВКБ ООН.

Триває реєстрація на отримання одноразової грошової допомоги для пенсіонерів в Миколаївській області. Загальна сума виплат складає 10 800 гривень на одну особу — по 3600 гривень щомісяця протягом трьох місяців.

Через обмежене фінансування, допомога надається лише найбільш вразливим категоріям населення та не у всіх населених пунктах одночасно.

Хто може претендувати на допомогу в Миколаївській області

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) , які переїхали в межах України впродовж останніх шести місяців і мають чинну довідку ВПО;

Громадяни, які повернулися з-за кордону після вимушеної евакуації у зв’язку з війною та можу.

Вимоги до кандидатів

Не повинні отримувати аналогічну фінансову допомогу від УВКБ ООН або інших організацій протягом останніх трьох місяців;

Середньомісячний дохід не повинен перевищувати 5400 гривень на одного члена родини.

Які документи потрібні

Кожен заявник повинен надати оригінали документів на всіх членів родини:

Ідентифікаційний код (ІПН);

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

Довідка ВПО (за наявності);

Банківська картка заявника ( не підходять картки «єДопомога» );

); Свідоцтва про народження дітей (за наявності);

Документи, що підтверджують опікунство або піклування (якщо актуально);

Посвідчення про інвалідність або медична довідка (за потреби).

УВКБ ООН звертається до всіх потенційних учасників із проханням уважно ознайомитися з умовами та заздалегідь підготувати документи, щоб уникнути затримок і непорозумінь під час реєстрації.

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