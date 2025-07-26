Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УВКБ ООН.

Продолжается регистрация на получение единовременной денежной помощи для пенсионеров в Николаевской области. Общая сумма выплат составляет 10 800 гривен на одного человека - по 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев.

Из-за ограниченного финансирования помощь оказывается только наиболее уязвимым категориям населения и не во всех населенных пунктах одновременно.

Кто может претендовать на денежную помощь в Николаевской области

  • Внутри перемещенные лица (ВПЛ), переехавшие в пределах Украины на протяжении последних шести месяцев и имеющие действующую справку ВПЛ;

  • Граждане, вернувшиеся из-за границы после вынужденной эвакуации в связи с войной и могу.

Требования к кандидатам

Не должны получать аналогичную финансовую помощь от УВКБ ООН или других организаций в течение последних трех месяцев ;

Среднемесячный доход не должен превышать 5400 гривен на одного члена семьи.

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Какие документы нужны

Каждый заявитель должен предоставить оригиналы документов на всех членов семьи:

  • Идентификационный код (ИНН);
  • Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
  • Справка ВПЛ (при наличии);
  • Банковская карта заявителя (не подходят карточки «єДопомога»);
  • Свидетельства о рождении детей (при наличии);
  • Документы, подтверждающие попечительство или попечительство (если актуально);
  • Удостоверение об инвалидности или медицинской справке (при необходимости).

УВКБ ООН обращается ко всем потенциальным участникам с просьбой внимательно ознакомиться с условиями и заранее подготовить документы во избежание задержек и недоразумений при регистрации.

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