Продолжается регистрация на получение единовременной денежной помощи для пенсионеров в Николаевской области.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УВКБ ООН.

Продолжается регистрация на получение единовременной денежной помощи для пенсионеров в Николаевской области. Общая сумма выплат составляет 10 800 гривен на одного человека - по 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев.

Из-за ограниченного финансирования помощь оказывается только наиболее уязвимым категориям населения и не во всех населенных пунктах одновременно.

Кто может претендовать на денежную помощь в Николаевской области

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) , переехавшие в пределах Украины на протяжении последних шести месяцев и имеющие действующую справку ВПЛ;

Граждане, вернувшиеся из-за границы после вынужденной эвакуации в связи с войной и могу.

Требования к кандидатам

Не должны получать аналогичную финансовую помощь от УВКБ ООН или других организаций в течение последних трех месяцев ;

Среднемесячный доход не должен превышать 5400 гривен на одного члена семьи.

Какие документы нужны

Каждый заявитель должен предоставить оригиналы документов на всех членов семьи:

Идентификационный код (ИНН);

Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

Справка ВПЛ (при наличии);

Банковская карта заявителя ( не подходят карточки «єДопомога» );

); Свидетельства о рождении детей (при наличии);

Документы, подтверждающие попечительство или попечительство (если актуально);

Удостоверение об инвалидности или медицинской справке (при необходимости).

УВКБ ООН обращается ко всем потенциальным участникам с просьбой внимательно ознакомиться с условиями и заранее подготовить документы во избежание задержек и недоразумений при регистрации.

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