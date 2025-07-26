Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы УВКБ ООН.
Продолжается регистрация на получение единовременной денежной помощи для пенсионеров в Николаевской области. Общая сумма выплат составляет 10 800 гривен на одного человека - по 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев.
Из-за ограниченного финансирования помощь оказывается только наиболее уязвимым категориям населения и не во всех населенных пунктах одновременно.
Кто может претендовать на денежную помощь в Николаевской области
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Внутри перемещенные лица (ВПЛ), переехавшие в пределах Украины на протяжении последних шести месяцев и имеющие действующую справку ВПЛ;
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Граждане, вернувшиеся из-за границы после вынужденной эвакуации в связи с войной и могу.
Требования к кандидатам
Не должны получать аналогичную финансовую помощь от УВКБ ООН или других организаций в течение последних трех месяцев ;
Среднемесячный доход не должен превышать 5400 гривен на одного члена семьи.
Какие документы нужны
Каждый заявитель должен предоставить оригиналы документов на всех членов семьи:
- Идентификационный код (ИНН);
- Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
- Справка ВПЛ (при наличии);
- Банковская карта заявителя (не подходят карточки «єДопомога»);
- Свидетельства о рождении детей (при наличии);
- Документы, подтверждающие попечительство или попечительство (если актуально);
- Удостоверение об инвалидности или медицинской справке (при необходимости).
УВКБ ООН обращается ко всем потенциальным участникам с просьбой внимательно ознакомиться с условиями и заранее подготовить документы во избежание задержек и недоразумений при регистрации.
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