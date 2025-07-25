Цей новий графік руху поїздів з Миколаєва та маршрут з’єднає важливі обласні центри та проміжні міста.

Новий графік руху поїздів з Миколаєва вводить компанія "Укрзалізниця" на популярному маршруті у зв'зку з підвищеним попитом на поїздки влітку, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Із серпня 2025 року "Укрзалізниця" запускає регулярне залізничне сполучення між півднем та заходом України. Відтепер пасажири зможуть зручно дістатися до Івано-Франківська поїздом № 209/210. Він курсуватиме з 1 серпня через день, відповідно до парності дат.

Новий графік руху поїздів з Миколаєва виглядає наступним чином:

Відправлення відбуватиметься по непарних числах о 15:54. У Івано-Франківськ поїзд прибуватиме наступного дня о 12:32.

У зворотному напрямку, з Івано-Франківська, відправлення буде по парних числах о 13:05, а прибуття до Миколаєва — о 09:24 наступного дня.

Цей новий графік руху поїздів з Миколаєва та маршрут з’єднає важливі обласні центри та проміжні міста, зокрема: Новий Буг, Долинську, станцію імені Тараса Шевченка, Корсунь, Білу Церкву, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інші.

У складі експресу будуть купейні та плацкартні вагони, що дозволить обрати комфортний варіант подорожі відповідно до бюджету.

Для мешканців Херсонщини також відкривається нова можливість зручно подорожувати до заходу країни. Вони можуть скористатися поїздом № 209/210, діставшись до Миколаєва потягами з Херсона, які курсують у відповідні дні: № 319/320, № 101/102 та № 109/110.

Повернутися назад до Херсона можна тими ж маршрутами в зворотному напрямку — потягами № 110/109 та № 320/319, які курсують у ті самі дні. Придбати квитки можна за 10 днів до дати відправлення.

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