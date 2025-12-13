Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на поддержку граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, сообщает Politeka.

Инициатором программы выступает благотворительный фонд «Каритас», реализующий проект, связанный с восстановлением жилья и предоставлением социальной опеки пожилым людям. Основная цель инициативы заключается в ремонте помещений, поврежденных из-за боевых действий, в частности в обновлении крыш, окон, дверей, стен и покрытий, чтобы обеспечить подходящие условия для проживания.

Участие в программе могут принимать жители Харькова и Изюма, чьи здания остались пригодными для жизни. Подавать заявления можно только тем, кто отвечает требованиям отбора. Среди категорий участников — лица с инвалидностью, пожилые люди, одинокие матери или родители, многодетные семьи, беременные женщины и граждане, имеющие серьезные хронические заболевания.

Отдельно предусмотрено направление социального ухода, охватывающего помощь нуждающимся в постоянном внимании. Поддержку получают одинокие пенсионеры, тяжелобольные люди и внутренне перемещенные. Социальные работники осуществляют консультации, оказывают ежедневную опеку, помогают наладить быт и создают безопасную среду для проживания, способствуя стабильности и психологическому спокойствию.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет материальную поддержку, ремонтные работы и социальное сопровождение. Программа позволяет людям старшего возраста, пострадавшим от войны, восстановить комфорт, получить необходимую заботу и вернуть чувство уверенности в рамках инициативы Emergency Appeal , направленной на повышение благосостояния самых уязвимых жителей региона.

