Подорожание проезда в Ивано-Франковской области стало новым ударом по кошелькам местных жителей, так что рассказываем детали.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области произошло из-за экономических вызовов, сообщает Politeka.

Как сообщил на Фейсбук-странице городской голова Коломыи Богдан Станиславский, подорожание проезда в Ивано-Франковской области уже официально утвердили.

Новый тариф на общественный транспорт составит 15 гривен за поездку. Городские власти объясняют, что это решение принято с учетом экономических реалий и необходимости поддержки стабильной работы маршрутов.

Эксперты отмечают, что подорожание проезда в Ивано-Франковской области стало ожидаемым шагом для обеспечения бесперебойного функционирования городского транспорта и поддержки водителей и обслуживающих маршруты предприятий.

Мэр сообщил, что рост цен на билеты обусловлен ростом ценников на горючее, запасные части и расходов на обслуживание автобусов и зарплаты водителей.

По его словам, без коррекции тарифа существовала реальная угроза остановки движения общественного транспорта, что серьезно усложнило бы жизнь горожан.

Решение о повышении до 15 гривен было компромиссным, ведь предыдущее предложение по тарифу в 20 гривен признано слишком резким для населения.

Специалисты прогнозируют, что повышение стоимости билета будет ощутимым для бюджета среднестатистической семьи, однако это позволит предотвратить сокращение маршрутов и гарантировать регулярные перевозки.

Кстати, пенсионеры и другие льготники продолжат пользоваться бесплатными талонами, компенсации для которых предусмотрены в городском бюджете, а учащиеся будут оплачивать поездки по старой цене, то есть 5 гривен.

