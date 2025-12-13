Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області стало новим ударом по гаманцях місцевих мешканців, тож розповідаємо деталі.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області відбулося через економічні виклики, повідомляє Politeka.

Як проінформував на Фейсбук-сторінці міський голова Коломиї Богдан Станіславський, подорожчання проїзду в Івано-Франківській області вже офіційно затвердили.

Новий тариф на громадський транспорт складе 15 гривень за поїздку. Міська влада пояснює, що це рішення ухвалене з огляду на економічні реалії та необхідність підтримки стабільної роботи маршрутів.

Експерти зазначають, що подорожчання проїзду в Івано-Франківській області стало очікуваним кроком для забезпечення безперебійного функціонування міського транспорту та підтримки водіїв і підприємств, які обслуговують маршрути.

Міський голова повідомив, що ріст цін на квитки зумовлений зростанням цінників на пальне, запасні частини та витрат на обслуговування автобусів і зарплати водіїв.

За його словами, без корекції тарифу існувала реальна загроза зупинки руху громадського транспорту, що серйозно ускладнило б життя містян.

Рішення про підвищення до 15 гривень було компромісним, адже попередня пропозиція щодо тарифу в 20 гривень визнана надто різкою для населення.

Фахівці прогнозують, що підняття вартості квитка буде відчутним для бюджету середньостатистичної сім’ї, однак це дозволить запобігти скороченню маршрутів та гарантувати регулярні перевезення.

До слова, пенсіонери та інші пільговики продовжать користуватися безкоштовними талонами, компенсації для яких передбачені у міському бюджеті, а учні оплачуватимуть поїздки за старою ціною, тобто 5 гривень.

